İran Prezidenti İbrahim Rəisi Tehranda Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilən terror aktı ilə bağlı tapşırıq verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İSNA məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, İran Prezidentinin siyasi məsələlər üzrə müavini Məhəmməd Cəmşidi açıqlayıb. O qeyd edib ki, Rəisi məsələnin araşdırılmasını tapşırıb.

