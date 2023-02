Ned Prays: “İran xarici diplomatların təhlükəsizliyini təmin etməyə borcludur”

“Bu gün (dünən-red) Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumu pisləyirik və İran hökumətinə xatırladırıq ki, o, İrandakı xarici diplomatların təhlükəsizliyini təmin etməyə borcludur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü Ned Prays tviter hesabında yazıb.

O, qeyd edib ki, ABŞ terror hücumu zamanı həlak olan Orxan Əsgərovun yaxınlarına başsağlığı verib, yaralılara şəfa diləyib.

Xatırladaq ki, yanvarın 27-də Bakı vaxtı ilə səhər saat 8:30 radələrində Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu olub. “Kalaşnikov” markalı avtomatla silahlanmış şəxs mühafizə postunu yararaq, mühafizə xidmətinin rəisi Orxan Əsgərovu qətlə yetirib. Səfirliyin iki nəfər mühafizə əməkdaşı da hücumun qarşısını alarkən yaralanıblar.

Terrorçu Azərbaycan səfirliyinin əməkdaşı tərəfindən saxlanılıb.

