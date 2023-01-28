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Bu ölkələr Azərbaycana başsağlı verdi - SİYAHI

Bu ölkələr Azərbaycana başsağlı verdi -
09:17 28 Yanvar 2023
499 Siyasət
Gülər Seymurqızı
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Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı bir çox ölkələr Azərbaycana başsağlığı verir. Onlar aşağıdakı adı qeyd edilən ölkələrdir:

Türkiyə, İtaliya, Fələstin, Gürcüstan, Argentina, Mərakeş, İsrail, Almaniya, Britaniya, Rusiya, Belarusiya, Slovakiya, Qırğızıstan, Ərəbistan, Litva, İsveç, Latviya, Özbəkistan, Estoniya, Hollandiya, BƏƏ, Amerika, İspaniya, Fransa, Ukrayna, İraq, Yaponiya, Xorvatiya, Əfqanıstan, Polşa, İordaniya, Moldova, Qazaxıstan, Pakistan, Finlandiya,Monteneqro, Çexiya.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
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metbuat.az

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