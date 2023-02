Bu ölkələr Azərbaycana başsağlı verdi - SİYAHI

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə terror hücumu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı bir çox ölkələr Azərbaycana başsağlığı verir. Onlar aşağıdakı adı qeyd edilən ölkələrdir:

Türkiyə, İtaliya, Fələstin, Gürcüstan, Argentina, Mərakeş, İsrail, Almaniya, Britaniya, Rusiya, Belarusiya, Slovakiya, Qırğızıstan, Ərəbistan, Litva, İsveç, Latviya, Özbəkistan, Estoniya, Hollandiya, BƏƏ, Amerika, İspaniya, Fransa, Ukrayna, İraq, Yaponiya, Xorvatiya, Əfqanıstan, Polşa, İordaniya, Moldova, Qazaxıstan, Pakistan, Finlandiya,Monteneqro, Çexiya.



