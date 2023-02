İranda həlak olmuş şəhidimiz Orxan Əsgərovun Azərbaycana gətirilməsi üçün XİN tərəfindən müvafiq tədbirlər görülür.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu məqsədlə Azərbaycana məxsus təyyarə Tehranda hava limanında gözləyir.

Lakin İran növbəti dəfə İslami dəyərlərə hörmətsizlik göstərərək, riyakarlıq nümayiş etdirərək şəhidimizin nəşinin verilməsini bürokratik əngəllərlə, süni şəkildə ləngidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.