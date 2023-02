Somalinin Qalmuduq ştatının Nəqliyyat və Aviasiya Departamentinin (nazir - Red) rəhbəri Farhio Abdi Vasuqe terrorçular təfərindən öldürülüb .

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Somalinin “Garove” xəbər portalı məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, “Əş-Şəbab” terror qruplaşmasının üzvləri nazirə hücumu yanvarın 28-də Moqadişuda, xüsusi mühafizə olunan şəhər ərazisində olarkən törədiblər.

Nazir hücum nəticəsində həyatını itirib.

