"Şəkər xəstəliyinə yoluxan uşaq qrip peyvəndi vura bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Səhiyyə Nazirliyinin mütəxəssis-eksperti, uşaq endokrinoloqu Azad Əkbərzadə deyib.

Onun sözlərinə görə, şəkər xəstəliyinə yoluxan uşaqlara da digər uşaqlar kimi xüsusən qrip virusu yayılmazdan əvvəl - sentyabr və oktyabr aylarında peyvəndin vurulması tövsiyə edilir: "Bu tam qripə yoluxmanın qarşısını almasa da, virusun çox ağır keçməsinin qarşısını alacaq".

