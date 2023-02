Bu gün Bakı Metropoliteninin sabiq rəisi, Azərbaycan Dama Federasiyasının vitse-prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədovun doğum günüdür.

Metbuat.az Gununsesi.info-ya istinadən xəbər verir ki, Moldovanın keçmiş ombudsmanı Aureliya Qriqoriu Tağı Əhmədovu təbrik edib.

Özünün "Whatsapp" statusunda Əhmədovun fotosunu paylaşan keçmiş Ombudsman onu “əziz dost” adlandırıb.

