Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə prezident sarayının yaxınlığında partlayış baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Aamaj News” məlumat yayıb.



İlkin məlumatlara görə, azı 3 nəfər xəsarət alıb.

