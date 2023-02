Türkiyə şiddətli zəlzələdən sonra beynəlxalq yardım üçün çağırış edib.

Metbuat.az "Anadolu"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu danışıb: "Dördüncü səviyyədə həyəcan vermişik. Bu, özündə beynəlxalq yardımı ehtiva edən həyəcan təbildir", - DİN başçısı bildirib.

