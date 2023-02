Türkiyədək şiddətli zəlzələ itkilərə yol açıb.

Metbuat.az NTV-yə istinadə xəbər verir ki, Çukurova bölgəsinin Güzelyalı məhəlləsində 14 mərtəbəli bina tamamilə uçub. Binanın çökməsi ilə əlaqədar hadisə yerinə AFAD və bələdiyyə qrupları gələrək xilasetmə əməliyyatına başlayıb.

Edilən axtarış-xilasetmə tədbirlərində sadəcə yaşlı bir qadın dağıntılar altından diri-diri çıxarılıb.

Hazırda axtarış-xilasetmə işləri hələ də davam edir.

