Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə Bakı vaxtı ilə saat 07.30-a olan məlumata əsasən 7 şəhərdə zəlzələ nəticəsində 76 nəfər ölüb, 440 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbii fəlakət ciddi fəsadlara səbəb olub.

Zəlzələdən sonra isə Türkiyədə bu görüntülər qeydə alınıb:

