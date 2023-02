İlon Mask Türkiyədə bu gün səhər saatlarında baş verən zəlzələ ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, Mask qeyd edib ki, əgər Türkiyə höküməti Starlink-i təsdiqləyərsə o peyklərini yardım üçün göndərməyə hazırdır.

Qeyd edək ki, SpaceX-in ən mühüm layihələrindən biri olan Starlink 2021-ci ilin oktyabrında çıxarılıb. Starlink ilə təmin edilən internet 50Mb/s ilə 150Mb/s arasında sürətə malikdir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.