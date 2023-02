Rusiya prezidenti Vladimir Putin zəlzələ ilə bağlı Türkiyə və Suriya liderlərinə başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı TASS-a yayıb.

"Rusiya yardım göstərməyə və zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılmasına kömək etməyə hazırdır", - deyə Putinin başsağlığı mətnində bildirilib.

