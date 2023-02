Türkiyə yenidən silkələndi - Güclü zəlzələ oldu / YENİLƏNİB

Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə ikinci dəfə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər CNN Türk-ə istinadən xəbər verir ki, zəlzələ 7.5 bal gücündə baş verib.

Yenidən şiddətli dağıntıların olduğu qeyd edilir.

14:48

Türkiyənin zəlzələ baş verən ərazilərində yenidən şiddətli yeraltı təkanlar olub.

Metbuat.az CNN Türk-ə istinadən xəbər verir ki, zəlzələ Bakı vaxtı ilə 14:30 radələrində qeydə alınıb.

İlkin məlumata görə, 7,8 bal gücündə olan yeraltı təkanların episentri Kahramanmaraşın Elbistan rayonunda qeydə alınıb.

Zəlzələ ölkənin bir çox bölgəsində hiss edilib.

