Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyədə ikinci dəfə güclü zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) son məlumatına görə, zəlzələ 7,6 bal gücündə olub. Yenidən binaların dağıldığı, ciddi fəsadların olduğu qeyd edilib.

Həmin anlar isə "Ahaber" canlı yayımda olarkən kameralarda qeydə alınıb.

Həmin anları təqdim edirik:

