Türkiyədə milli matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qardaş ölkə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan qərar imzalayıb.

Məlumata görə, ölkədə 7 gün milli matəm elan olunub. Bu səbəbdən 12 fevral axşamına qədər Türkiyədə bayraqlar yarıya endiriləcək.

