Bu gün Elazıda 7,7 gücündəki zəlzələdə zədələnən bina ikinci - 7.6 gücündəki təkanda yerlə bir olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, binanın uçması kameralara düşüb.

Qeyd edək ki, Türkiyənin 10 rayonunda səhər saatlarında qeydə alınan güclü zəlzələdə son məlumata görə, 1651 nəfər ölüb.

Təbii fəlakət nəticəsində 11 119 nəfər yaralı var.

