Türkiyədə baş verən güclü zəlzələdə ölən və yaralananların sayı artır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin (AFAD) məlumat yayıb.

Bildirilib ki, təbii fəlakət nəticəsində ölənlərin sayı sayı 1762 nəfərdir.

Yaralı sayı isə 12 068 nəfər qeydə alınıb. Dağılan binaların sayı 5606 olub.

