Türkiyədəki zəlzələ nəticəsində İskenderun limanında aşmış konteynerlərdəki yanğın davam edir.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, yanğın gecə də davam edib, hazırda alovun söndürülməsi üçün tədbirlər görülür.

Yanğının səbəbi hələki məlum deyil.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.