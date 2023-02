Türkiyədə baş verən zəlzələ 13,5 milyon insana təsir.

Metbuat.az CNN türk-ə istinadən xəbər verir ki, bunu ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurum deyib.

O qeyd edib ki, hazırda axtarış-xilasetmə işləri davam edir.

