Türkiyədə dəhşətli zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı artıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin vitse-prezidenti Fuad Oqtay məlumat yayıb.

Onun sözlərinə görə, zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 3419-a çatıb. Yaralıların sayı isə 20 534-ə yüksəlib.

