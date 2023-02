Türkiyənin "DHA" xəbər agentliyinin Hataydakı müxbiri İzzət Nazlı ailəsi ilə birlikdə zəlzələdə həyatını itirib.

Metbuat.az "DHA"ya istinadən xəbər verir ki, zəlzələ nəticəsində İ.Nazlı, onun həyat yoldaşı və 2 uşağı dağıntılar altında qalıb.

Hadisədən 35 saat sonra onların cəsədləri aşkar edilib.

Xatırladaq ki, fevralın 6-da Türkiyədə 7.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Son məlumatlara əsasən, zəlzələ nəticəsində 5894 nəfər həlak olub, 34 810 nəfər isə yaralanıb.

