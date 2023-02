"WhatsApp"da səsli statuslar paylaşmaq yeniliyi gəlir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə şirkət özü məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, bundan sonra istifadəçilər birbaşa 30 saniyə müddətində öz səsləri ilə status qoya biləcəklər.

