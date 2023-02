Röyters agentliyi Türkiyədə zəlzələ bölgələrinin peykdən görüntülərini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, fotolar “Maxar” şirkətindən əldə edilib. Görüntülər dağıntıların miqyasını ortaya qoyur. Peykdən çəkilən fotoşəkillərdə Kahramanmaraş, Adıyaman, Antakya, Qaziantep və Osmaniyədəki son vəziyyət görünür.

