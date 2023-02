Məscidlərdə Türkiyədəki zəlzələdə ölənlər üçün cənazə namazı qılınacaq - QMİ sədri

“Azərbaycan məscidlərində Türkiyədə baş verən zəlzələdə həlak olanların əziz ruhlarına Quran oxunacaq, qiyabi meyit namazları qılınacaq”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri, Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçını ziyarət edərkən deyib.

Şeyxülislam Qafqaz müsəlmanları adından qardaş Türkiyə xalqına baş verib, təbii fəlakət - çoxsaylı insan tələfatı ilə nəticələnən sarsıdıcı zəlzələ ilə əlaqədar kədərləndiyini bildirib, həlak olanların ailələrinə, yaxınlarına, bütün Türkiyə xalqına dərin hüznlə başsağlığı verərək yaralananlara və xəsarət alanlara Allahdan şəfalar diləyib.

QMİ sədri qeyd edib ki, qardaş Türkiyə xalqı Allahın köməyi və bütün türkdilli xalqların duaları ilə bu ağır imtahandan alnı açıq, daha möhkəm və mətin çıxacaq: “Bu niyyətlə Azərbaycan came və məscidlərində fəlakət qurbanlarının əziz ruhlarına Quran oxunacaq, qiyabi meyit namazları qılınacaq, qardaş türk xalqına Uca Allahdan səbr və dəyanət razi-niyaz ediləcək və dindarlarımıza türk qardaşlarına maddi-mənəvi yardım etmək tövsiyə olunacaq. Həmçinin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Qazılar Şurası bu günlərdə TC Diyanət Başkanlığı vasitəsi ilə zərərçəkmişlərə maddi yardım göndərib”.

