Türkiyə Böyük Millət Məclisi (TBMM) 10 vilayətdə fövqəladə vəziyyətin tətbiqi barədə qərarı təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, fövqəladə vəziyyət rejimi 3 ay müddətində qüvvədə olacaq.

Qeyd edək ki, fevralın 7-də Türkiyədə zəlzələ ilə bağlı fövqəladə vəziyyət rejimi elan olunub.

