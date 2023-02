NASA Türkiyə və Suriyada baş vermiş zəlzələnin peykdən lentə alınmış görüntülərini yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə zəlzələnin ən çox zərər vurduğu ərazilər iki rəngdə göstərilib.

Fotoda qırmızı piksellər dağılmış, sarı piksellər isə zərər görmüş ərazilərdir.

