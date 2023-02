"Instagram" platformasında yeni funksiya yaradılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra paylaşımların şərhlərində "gif"lərdən (hərəkətli şəkillər) istifadə etmək mümkün olacaq.



Funksiyanın hazırda test mərhələsində olduğu bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.