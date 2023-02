"Twitter"dən sonra "Facebook" da "mavi təsdiq" işarəsi aylıq abunəlik qarşılığında pul ilə satacaq.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, 12 dollar qarşılığında satılan "mavi tık"ı iOS istifadəçiləri 3 dollar artıq ödəyib 15 dollara ala biləcəklər.

Bunun üçün sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.