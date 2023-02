“Qalatasaray”ın erməni futbolçu sevdası: Türklər israr edir

Moskva "Dinamo"sunun erməni əsilli futbolçusu Arsen Zaxaryanı transfer etmək istəyən “Qalatasaray”ın təklifi açıqlanıb.

Metbuat.az Ntvspor-a istinadən xəbər verir ki, “Qalatasaray” Moskva "Dinamo"suna 12 milyon avro təklif edib. Türkiyə təmsilçisi bu məbləği 4 il ərzində ödəmək istəyir. Moskva təmsilçisi hələlik təklifə cavab verməyib. İddialara görə, 20 yaşlı futbolçu isə “Qalatasaray”dan illik 2,5 milyon avro məvacib tələb edib.

Qeyd edək ki, “Qalatasaray” Nikolo Zaniolonu da oxşar şərtlərlə transfer edib. Arsen Zaxaryan Rusiya milli komandasının formasını da geyinir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.