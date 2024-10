Eldəniz Əzizli dördqat dünya çempionu oldu

Azərbaycanın yunan-Roma güləşçisi Eldəniz Əzizli Albaniyanın paytaxtı Tirana şəhərində keçirilən dünya çempionatında qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 55 kiloqramda mübarizə aparan idmançı həlledici mərhələdə İran təmsilçisi Poya Marz ilə qarşılaşıb.

Rəqibinə xalların keyfiyyətinə görə qalib gələn E.Əzizli dördüncü dəfə dünya çempionu olub. O, daha əvvəl 2018, 2022 və 2023-cü illərdə keçirilən dünya çempionatlarında qızıl medal qazanıb.

Bundan başqa, Nihat Məmmədli də finalda qazaxıstanlı Yerjet Jarlikassiyə 6:1 hesabıyla qalib gələrək dünya çempionatında qızıl medala sahib çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.