Mədəniyyət Nazirliyi Ramiz Novruzun dəfnində iştirak etməyib?

Ötən gün uzunsürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişən Xalq artisti, Prezident təqaüdçüsü Ramiz Novruzla vida mərasimində Mədəniyyət Nazirliyinin heç bir nümayəndəsinin iştirak etməməsi ilə bağlı məlumat yayılmışdı.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nazirlik məsələyə aydınlıq gətirib. Qeyd olunub ki, Xalq artistinin dəfn mərasiminin təşkili ilə Mədəniyyət Nazirliyi birbaşa məşğul olub: "Eyni zamanda, qurumun 4 nümayəndəsi - nazirliyin Aparat rəhbəri Vüqar Məmmədov, Teatr sektorunun müdiri Könül Cəfərova, Musiqi sektorunun müdiri Vüqar Hümbətov, İncəsənət və qeyri-maddi mədəni irs şöbəsinin məsul əməkdaşı Cəfər Həsənov dəfndə iştirak ediblər".

