Kahramanmaraşda baş verən zəlzələlər zamanı Adıyamanda baş verən dağıntılar altından 30 saat sonra çıxarılan 10 yaşlı qızın necə sağ qaldığı məlum olub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, zəlzələ zamanı atası və anası Eylülün üzərində dayanaraq dağıntıların onu əzməsinə mane olub. Nəticədə ata və ana həyatını itirb. 10 yaşlı qız isə sağ qalıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.