Avropa Komissiyası işçilərinə şəxsi və korporativ telefonlarından "TikTok" tətbiqini silməyi tapşırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu addımın atılmasına səbəb işçilərin təhlükəsizliyinin qorunması ilə bağlıdır.

Avropa İttifaqının digər qurumlarının yaxın gələcəkdə oxşar addımlar atacağı gözlənilir.

Qeyd edək ki, ABŞ-də rəsmi xidmət üçün istifadə edilən cihazlarda "TikTok"dan istifadə tamamilə qadağandır.



