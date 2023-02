Martın 1-dən "Whatsapp" bu telefonlarda İŞLƏMƏYƏCƏK

Mart ayının 1-dən "Whatsapp" tətbiqi bir sıra telefondanlarda işləməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bəzi telefonlarda bu sosial şəbəkə platformasının yenilənmə funksiyaları aktiv olmur və "Whatsapp" olduqca köhnə versiyalarda qalır. Bu səbəbdən şirkət hər ay apardığı yoxlamalarla belə qərarlar alır.

Gələn aydan "Whatsapp"ı dəstəkləyə bilməyən Android telefon modelləri:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Xcover 2

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6 LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

ZTE V956

ZTE UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Sony Xperia M

iOS telefon modelləri :

iPhone 5S

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus



