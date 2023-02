ABŞ səfiri Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə hücumu pislədi

Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu Amerika Birləşmiş Ştatlarının Rusiyadakı səfiri Linn Treysi ilə görüşüb.

Metbuat.az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, görüşdə P.Bülbüloğlu təyinatı münasibətilə həmkarını təbrik edib və ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Azərbaycan səfiri diplomatik korpusun duayeni qismində fəaliyyəti, təşkil edilən görüş və mədəni tədbirlər barədə məlumat verib.

Görüşə görə təşəkkürünü bildirən Linn Treysi 2022-ci ildə Azərbaycana səfərini xatırladıb, Prezident İlham Əliyevlə görüşün ona olduqca müsbət təsir bağışladığını deyib və ölkəmizin qonaqpərvərliyi haqqında xoş təəssüratlarını bölüşüb. Vurğulanıb ki, ABŞ Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və sabitliyin təmin olunmasında, o cümlədən Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin tezliklə normallaşmasında maraqlıdır.

Polad Bülbüloğlu Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə toxunaraq, ölkəmizin ikitərəfli əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu diqqətə çatdırıb və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, onun tarixi, uzun illər aparılmış və heç bir fayda verməyən danışıqlar prosesi, münaqişə ilə bağlı qəbul edilmiş çoxsaylı sənədlərin mahiyyətindən bəhs edərək, Prezident İlham Əliyevin uzun illər ərzində münaqişəni sülh yolu ilə həlli üçün çalışdığını, lakin Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi səbəbindən ölkəmizin məcbur olaraq cavab addımları atdığını söyləyib.

Vətən müharibəsində Qələbə haqqında danışan səfir yeni nəsil gənclərimizin son dərəcə vətənpərvər olduqlarını, öz torpaqları naminə vuruşduqlarını, Azərbaycan Ordusunda bir nəfər də fərari olmadığını, 30 illik işğaldan, ağır müharibədən sonra Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə məhz Azərbaycanın sülh müqaviləsinin imzalanmasını Ermənistana təklif etdiyini vurğulayıb.

Görüşdə regionda baş verən digər proseslər və maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

Xanım Linn Treysi Azərbaycanın İrandakı səfirliyinə edilmiş hücumu pisləyib və bununla əlaqədar Azərbaycan tərəfinə başsağlığı verib.

İki səfirlik arasında qarşılıqlı münasibətlərin qurulmasında maraqlı olduğunu deyən diplomat gələcəkdə də belə görüşlərin keçirilməsinin önəmini qeyd edib.

Sonda qonağa Heydər Əliyev Fondu tərəfindən nəşr edilmiş “Qarabağ işğaldan əvvəl və sonra” kitabı hədiyyə olunub.

Qeyd edək ki, son iki həftə ərzində səfir Polad Bülbüloğlu, həmçinin Tanzaniya, İraq və Tailandın Rusiyadakı səfirləri ilə görüşüb.

