Kahramanmaraşda zəlzələ nəticəsində dağılan binanın dağıntıları altından içi qızılla dolu olan çanta tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qızılların kəmər formasında olması diqqət çəkib. Kəmərin birinin 10 min dollar olduğu qeyd edilib. Qızıllar polisə təhvil verilib. Onun sahibi barədə məlumat verilməyib.

