Türkiyənin Niğde ərazisinin Bor rayonunda 5,3 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az AFAD-a istinadən xəbər verir ki, zəlzələ Ankara, Konya və Mersində də hiss olunub.

Zəlzələ Bakı vaxtı ilə saat 14:27-də qeydə alınıb.

