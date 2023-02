Dünya Bankı zəlzələlərin Türkiyə iqtisadiyyatına vurduğu ziyanı qiymətləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeraltı təkanın vurduğu zərər 34,2 milyard dollar dəyərində qiymətləndirilib. Bu isə 2021-ci ildə ölkənin ÜDM-nin 4%-nə bərabərdir.

