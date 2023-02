Bir zamanların ən öndə gedən telefonlarından olan "Nokia" loqosunu dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 60 ildən sonr ailkdə loqosunu dəyişən "Nokia" bu dəfə daha müasir dizayn tipinə keçid edib.

Uzun müddətdir ki, bazarda aktivliyi azalan şirkətin köhnə loqotipini yeni və minimal dizaynla əvəz etməsi onların müasir dövrə uyğunlaşmaq istədiklərinin göstəricisidir.

