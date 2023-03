Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan və həyat yoldaşı Anna Hakopyanın yeni fotoları ciddi müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Hakopyan sosial media hesabında Paşinyanla pivə içən zaman çəkilən fotolarını paylaşıb.

Ermənistanda müxalif kəsim Paşinyanı tənqid atəşinə tutsa da, tərəfdarları burada qeyri-adi bir şey olmadığını bildiriblər.

Qeyd edək ki, bundan öncə də baş nazir və həyat yoldaşının qarğıdalı yeyən zaman çəkilən fotoları kəskin tənqid edilmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.