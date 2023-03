​"Unibank" müştərisi kartında pul saxladığı üçün 2800 manat gəlir əldə edib

Bank kartınızda saxladığınız pula görə ildə nə qədər gəlir əldə edirsiniz? “Unibank”ın müştərisi kart hesabında saxladığı vəsaitə görə, təkcə 2022-ci ildə 2800 manata yaxın faiz gəliri əldə edib.

Ümumilikdə isə "Unibank" müştəriləri kart hesablarında saxladıqları vəsaitin həcminə əsasən, ötən il 2,5 milyon manat qazanıblar. Ötən il müştərilərin "Unibank" kartlarında saxladıqları vəsaitin həcmi də 50% artıb.



Qeyd edək ki, "Unibank" müştəriləri kartlarında saxladıqları vəsaitə görə illik 6%-dək gəlir qazana, eyni zamanda ay ərzində 2000 manatadək vəsaiti digər bank kartlarına komissiyasız köçürə bilirlər. "Unibank" kartları arasında köçürmə isə limitsiz və komissiyasızdır. Sərfəliliyi səbəbindən ötən il "Unibank" kartı almaq istəyənlərin sayı da artıb. 2021-ci illə müqayisədə, 2022-ci ildə "Unibank" kart sahiblərinin sayında 86% artım olub.

Hələ də Unibank kartınız yoxdursa, qısa zaman ərzində multivalyutalı UCard əldə edə bilərsiniz. UCard fərqli valyutada hesabları olan debet kartını və AZN valyutalı kredit xəttini birləşdirən tək kartdır.

UCard özündə müştərinin arzuladığı üstünlükləri birləşdirib:

- Pulsuzdur- hər kəs ala bilər;

- Kartın müddəti -5 illik;

- 40 günədək faizsiz kredit xətti;

-10.000 AZN-dək güzəşt müddətli kredit xətti və 20 000 AZN-dək nağd kredit imkanı;

- Kart qalığına illik 6%-dək gəlir;

- 30%-dək keşbek;

- Taksit imkanı;

-Unibank ATM-lərində öz vəsaitini 0% komissiya ilə nağdlaşdırma;

-UTM-lərdə Unibank kartına istənilən vaxt toplu şəkildə pul qoymaq və vəsaitin dərhal balansa oturması;

- Müxtəlif valyutalı hesablardan istədiyini əsas hesab seçmək imkanı (həm mobil bankda, həm ATM-də)

“Unibank”ın sizə yaxın filialına yaxınlaşaraq, yerindəcə, dərhal və pulsuz UCard əldə edə bilərsiniz.

UCard – Sənin kartın!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.