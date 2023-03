Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan seçkidən danışıb.

Metbuat.az "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, Ərdoğan seçkinin mayın 14-də baş tutacağını bildirib:



"Bu millət 14 mayda nə lazımdırsa, onu da edəcək. Məhkəmə vasitəsilə, inzibati-siyasi yollarla hesabat istəmək də bizim borcumuzdur".

