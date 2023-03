Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan həyat yoldaşı Anna Akopyanla birlikdə Almaniyaya gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

İşgüzar səfər iki günlük nəzərdə tutulub.

Qeyd edilir ki, o, Almaniya kansleri Olaf Şolzla görüşəcək. Martın 3-də isə Ermənistanın baş nazirinin Almaniya prezidenti Frank-Valter Ştaynmayerlə görüşü nəzərdə tutulub.

