Türkiyənin Artvin vilayətinin Yusufəli rayonunda qar uçqunu nəticəsində iki xizəkçi ölüb, yeddi nəfər yaralanıb.

Metbuat.az “TRT Haber”ə istinadla xəbər verir ki, Artvin valiliyinin yaydığı məlumatda hadisənin yerli vaxtla təqribən 15:00-da baş verdiyi bildirilir.

Hazırda AFAD-ın regional bölməsinin koordinatoruluğu ilə aidiyyəti qruplar hadisə yerində işlərini davam etdirirlər.

