Türkiyədə zəlzələ nəticəsində həlak olanların sayı 46 minə yaxınlaşıb.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin daxili işlər naziri Süleyman Soylu bildirib. Nazir deyib ki, bu günə qədər dağıntılarda, xəstəxanalarda həyatını itirən vətəndaşların sayı 45 min 968 nəfərdir. Onlardan 4 min 267-si suriyalı qardaşlardır.

