"Real" büdrədi, "Liverpul" isə "Enfild"i "bombardman" etdi - VİDEO

Ötən gecənin diqqət çəkən hesablarından biri İspaniyada qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, La Liqanın 24-cü turunda "Real" "Betis"in qonağı olub. Matç qolsuz bərabərliklə başa çatıb. İtaliya A seriyasının 25-ci turunda isə "Roma" "Yuventus"u qəbul edib. Matç meydan sahiblərinin 1:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Həftənin ən qollu oyunu İngiltərədə qeydə alınıb. "Liverpul" "Mançester Yunayted"ə 7 qolla qalib gəlib.

"Liverpul" - "Mançester Yunayted" - 7:0

Qollar: Qakpo, 43, 50, Nunyes, 47, 75, Salah, 66, 83, Firmino, 88

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.