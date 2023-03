"Whatsapp"dan qruplarla bağlı YENİ FUNKSİYA

"Whatsapp" müddəti dolmuş qruplarla bağlı yeni bir funksiya hazırlayır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “WABetaInfo” məlumat yayıb. Məlumata görə, funksiya sayəsində istifadəçilər müəyyən bir qrup üçün son istifadə tarixi təyin edə biləcəklər. Nəticədə həmin tarixdə qrup avtomatik olaraq silinəcək.

İstifadəçilər bunun üçün bir gün, bir həftə və ya öz təyin etdikləri bir tarixi seçə biləcəklər. Lakin bu tarix yalnız seçimi edən istifadəçi üçün keçərli olacaq. Qrupun digər üzvləri özlərinə özəl seçim edə biləcəklər.

Bu funksiya əsasən hər hansı müvəqqəti məqsədlərlə yaradılmış və ya uzun müddət istifadə edilməyən qruplar üçün yaradılır. Funksiya sayəsində insanlar istifadə etmədikləri artıq qruplardan ayrıla biləcəklər.

Bildirilir ki, funksiya hazırda İOS üçün təkmilləşdirmə mərhələsindədir. Yeni funksiyanın nə zaman aktivləşəcəyi ilə bağlı məlumat yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.