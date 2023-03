Tbilisidəki etiraz aksiyasında həbs olunanlar var - VİDEO

Tbilisidə “Xarici agentlər” haqqında qanuna etiraz edən aksiya iştirakçılarından 36 nəfər həbs edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Gürcüstan DİN aksiyanın təşkilatçılarına və rəhbərlərinə mitinqin zorakılığa çevrilməməsini təmin etmək barədə xəbərdarlıq edib.

Qeyd edək ki, hazırda Gürcüstan parlamentinin binası qarşısında gərgin vəziyyət yaranıb. Binanın önünə toplanan siyasətçilər, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri, media işçiləri, tələbələr və sıravi vətəndaşlar parlamentin plenar sessiyasında müzakirə edilən “xarici agentlər” haqqında qanuna etiraz edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.