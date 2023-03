Gürcüstanda etirazçılar hakimiyyətə tələblər irəli sürüblər.

Metbuat.az Gürcüstan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, etirazçılar "xarici agentlər" haqqında qanun layihəsinin ləğv edilməsini və dünənki aksiyada saxlanılanların azad edilməsini tələb edirlər.

Qeyd edək ki, Gürcüstanda “xarici agentlər” haqqında qanun layihəsinin parlament tərəfindən qəbul edilməsinə qarşı etiraz aksiyaları davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.